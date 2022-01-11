Жінка і двоє діток постраждали внаслідок отруєння чадним газом у Тернополі.

Інцидент стався вчора увечері на вулиці Бережанській. Як повідомили у Центрі екстреної медичної допомоги, у квартирі, де горіла газова колонка, двом дітям та їхній матері раптом стало погано. У них була загальна слабкість, запаморочення, блювота, головний біль, судоми. Батько тим часом був у ванній кімнаті.

Двох хлопчиків, віком 3 і 5 років, з діагнозом отруєння чадним газом, після наданої медичної допомоги, шпиталізовано в обласну дитячу лікарню. 37-річну жінку, після наданої медичної допомоги, із тим же діагнозом, шпиталізовано у лікарню швидкої допомоги.