Відійшов у вічність народний артист України, почесний житель Чорткова Борис Мірус.

Борис Мірус – добре знана постать не лише на теренах Тернопільщини, а й далеко за його межами. Він був надзвичайно освіченою, ерудованою та позитивною людиною, пише Терен.

Народився 19 серпня 1928 року у селі Синяково (нині Чортків), закінчив театральну студію при Львівському драматичному театрі імені Марії Заньковецької. У віці 21 року, у червні 1949, Бориса заарештували, молодий хлопець звинувачений у націоналізмі та підготовці замаху на Микиту Хрущова. Слідство тривало близько року, висновок – 10 років виправно-трудових таборів, ув’язнення відбував у Воркуті.

Відсидівши 8 років у в’язниці, пан Борис не загубився та не зламався, навіть навпаки – активними темпами розвивався. Кар’єра дорогою в життя – саме так можна коротко охарактеризувати одного з найбільших театральних талантів України. У 1991 році отримав звання Народного артиста України. У 2019 році Борис Мірус став почесним громадянином міста Чорткова та отримав орден «За заслуги» ІІІ ступеня.

Більше 70 років на сцені, понад 150 ролей у Львівському драматичному театрі ім. М.Заньковецької, Всеукраїнське визнання… Борис Мірус – це ціла епоха, яка бере витоки з Чорткова…