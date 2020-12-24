Цієї ночі у багатьох храмах Тернопільщини відбудуться святкові богослужіння

Святкові богослужіння відбудуться у ніч з 24 на 25 грудня у 54-х католицьких храмах Тернопільщини. Публічну безпеку забезпечуватимуть поліцейські краю.

108 працівників поліції стежитимуть насамперед за дотриманям вірянами правил карантину: збереження соціальної дистанції, та носіння засобів індивідуального захисту, сприятимуть поліцейські наряди й оперативному реагуванню на скоєння кримінальних чи адміністративних правопорушень.

Поліція робить усе залежне, аби люди почувалися у безпеці. У свою чергу, працівники поліції звертаються до краян з проханням дотримуватись правопорядку та не порушувати санітарні норми.