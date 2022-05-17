Тернопільщину сколихнула трагічна звістка. У запеклому бою з окупантом загинув ветеран афганської війни, командир 35 окремого штурмового батальйону “Тернопілля” полковник В’ячеслав Кравчук.

Сумну новину повідомив Олександр Лотовський на своїй Фейсбук-сторінці.

В’ячеслав завжди боровся за правду. Коли росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, він не міг стояти осторонь і відправився на передову нищити загарбників. Бійця згадують як чуйну та добру людину. Він завжди був відданий своїй справі і намагався допомогти та підтримати кожного, ідеться в сюжеті “Файного міста“.

В’ячеслава Кравчука не стало 15 травня. Без чоловіка залишилась любляча дружина Інна, без батька – син, без дідуся – онуки…

“Щирі співчуття рідним, дружині Інні, сину та внукам. 15 травня трагічно загинув на фронті комбат 35 окремого штурмового батальйону “Тернопілля” полковник Кравчук В’ячеслав Васильович. Ветерен афганської війни, командир роти спеціального призначення НГУ, бойовий побратим генерала Сергія Петровича Кульчицького, наш хороший друг та наставник. Протягом останнього місяця він говорив: -“Саша, ця війна для мене остання”. Спочивай з Богом командире. Досі не можу повірити…Війна забирає найкращих. Висловлюю слова вдячності з те, що ніколи не залишався осторонь чужих проблем, завжди намагався допомогти та підтримати. В нашій пам’яті Ви залишитесь добрим, чуйним та відданим своїй справі”, – пише Олександр Лотовський.

Слова скорботи висловив також перший заступник голови Тернопільської обласної рали Володимир Болєщук. Чиновник каже, що з В’ячеславом познайомився у 2015 році і відтоді вони стали вірними друзями.

“Війна забирає найкращих і справжніх воїнів. Тих, хто не вагаючись, йде на фронт захищати державу. Тих, хто ціною власного життя рятує сотні інших. Війна забирає Героїв. В‘ячеслав Кравчук був саме таким. Я познайомився з ним у 2015 році, під час служби в Лисичанську. З того часу він був моїм добрим другом, побратимом, наставником і порадником. Він – справжній командир, учасник 4 воєн!

Востаннє ми бачились 4 дні тому. Вчора його не стало. Свідомість відмовляється сприймати”, – додає Володимир.

Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким і побратимам Героя. Розділяємо глибокий сум і нестерпний біль разом з вами. В’ячеслав до останнього подиху боровся за свободу, мирне небо та Україну, тому нехай пам’ять і слава про нього буде вічною!

Панахида та прощання з В’ячеславом в Тернополі відбудеться 17 травня о 10.00 годині в Домі печалі (вул. Микулинецька).

Поховають бійця на рідній Хмельниччині.