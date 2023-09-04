Цей тиждень ще порадує мешканців Тернопільщини теплом і сонцем

Цього тижня погоду на Тернопільщині зумовлюватиме антициклон.

За прогнозами синоптиків, переважатиме суха і помірно тепла погода. Стовпчики термометрів вдень підвищуватимуться до 25 градусів тепла.

Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі, поточний тиждень на Тернопільщині буде під впливом антициклону.

«5 вересня спостерігатиметься мінлива хмарність, обійдеться без опадів. Вночі та вранці можливий слабкий туман, вітер північний, 5 – 10 м/с. Температура вночі 9 – 14°, вдень 20 – 25°. Рівень небезпечності – зелений (відсутній).

6 вересня – також мінлива хмарність, без опадів, вітер північно – західний, 5 – 10 м/с. Температура вночі 8 – 13°, вдень 20 – 25°».

Метеорологи кажуть: наразі спостерігається період першого бабиного літа, який триватиме орієнтовно до 11 вересня. Отже, протягом тижня погода буде теплою та комфортною.