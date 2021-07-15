Арсенко Борис зі Скалата, що на Тернопільшині 14 липня отримав такий довгоочікуваний укол Zolglensma. Його вартість 2,3 мільйони доларів.

Препарат хлопчик отримав у подарунок в результаті розіграшу, пише Файне місто.

“Цей день назавжди залишиться особливим у нашому житті!!! Він – наш сильний хлопчик, який навчив бути сильними і нас!”, – зазначили батьки Арсенка.

Нагадаємо, медики діагностували в Арсенка Бориса СМА. Аби врятувати життя маленького хлопчика зі Скалата Арсенка Бориса, потрібен був всього лише один укол. Його вартість 2,3 мільйони доларів США. Необхідний препарат хлопчик виграв та отримав безоплатно від компанії, яка його виготовляє.

Важливо також, що кошти, які вдалося зібрати до цього часу на придбання уколу для Арсенка Бориса, батьки розділять між дітками, які хворіють аналогічним захворюванням.

До слова, досі триває збір коштів для лікування Максимка Антонишина з Тернопільщини. У хлопчика також діагностували СМА. Дитинка потребує такого ж рятівного уколу, як і Арсенко Борис. Тому, будь ласка, допоможіть й батькам Максимчика одного разу повідомити усім, що збір коштів завершено у зв’язку з тим, що необхідну суму коштів зібрано. Що укол буде, що вони встигли.