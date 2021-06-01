Сім’я Борис зі Скалата припинила збір коштів на лікувння Арсенчика, у якого виявили рідкісну недугу СМА.

Про це повідомила у Фейсбуці мати хлопчика Надія.

Виявилося, що Арсенчик виграв ін’єкцію препарату вартістю у два мільйони доларів у лотерею.

“Наша сім’я мріяла про цих два слова цілих 4 місяці!!!Скільки разів ми уявляли собі це?! Мільйон!!!Але тих почуттів, які відчуваєш в цей момент словами просто не описати!Цей особливий день настав!!! Хочеться про це кричати на ВЕСЬ світ!!! Арсенко виграв препарат Zolglensma в лотерею!!!Ми хочемо подякувати всім і кожному з вас за цих 4 місяці!!! Вас тисячі, тих, які полюбили нашого Арсенка, як свого, як рідного і він своєю щирою дитячою любов’ю полюбив кожного з вас!!! Без вашої підтримки ми б не змогли пройти цей шлях. Дякуємо!!! ЗА ВСЕ!!!”, – написала жінка.

Вона також зазначила, що подробиці розповість сьогодні увечері в соцмережі у прямому ефірі.

“Хочу залишити це тут, щоб фейсбук нагадував щороку. Нагадував про те, що диво існує. І все можливо якщо в це вірити, якщо дуже хотіти, якщо докладати до цього зусилля. Диво можливе, коли люди об’єднуються заради високої мети! Арсенку, міцного здоров’я тобі! Надя Борис Юра Борис нехай у вашому житті все буде добре!

Усі, хто причетний – знайте: своє життя ви проживаєте не даремно”, – додає Вероніка Олійник.