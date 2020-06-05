Враховуючи рекомендації Уряду щодо послаблення карантинних обмежень, сьогодні на засіданні Тернопільського міського штабу було прийнято ряд рішень.

Зокрема, вирішено дозволити роботу закладів харчування, зокрема приймання відвідувачів у приміщеннях, за умови: дотримання відстані не менше ніж 1,5 метра між місцями для сидіння за сусідніми столами та розміщення не більше ніж чотирьох клієнтів за одним столом, забезпечення персоналу засобами індивідуального захисту (зокрема захист обличчя, очей, рук) і використання відвідувачами, крім часу приймання їжі, респіраторів або захисних масок

Також прийнято рішення дозволити проводити релігійні заходи за умов: дистанції не менше ніж 1,5 метра та перебування не більше ніж однієї особи на 5 кв. метрах площі у приміщенні.

Дозволити дітям віком до 14 років користуватися громадським транспортом без супроводу батьків

Люди, які досягли 60-річного віку можуть не дотримуватися зобов’язання щодо самоізоляції відповідно до постанови Кабміну

Дозволили проводити медичні огляди людей, що підлягають призову на строкову військову службу з дотриманням всіх санітарних норм

Дозволили відновити планове реабілітаційне лікування в КНП «Міська комунальна лікарня №3», з попереднім обов’язковим тестуванням на наявність коронавірусу

Крім того, у Тернополі створили робочу групу з усіх контролюючих органів. Вона буде контролювати дотримання протиепідемічних заходів та рекомендацій. Мета цієї групи – не штрафувати, а попереджати і нагадувати про дотримання протиепідемічних правил.

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