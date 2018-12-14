Церковного злодія спіймали на гарячому

14/12/2018 Розмір тексту:

Пізно вночі на пульт охорони надійшло повідомлення про спрацювання сигналізації у лановецькому храмі. Приїхавши на місце події, правоохоронці помітили відтиснуте металопластикове вікно, а в ризниці виявили невідомого чоловіка.

Крадій, вочевидь, намагався викрасти гроші зі скриньки для пожертв, але довести задумане до кінця не встиг.

Зловмисник повідомив, що проживає у Хмельницькому та згодом з’ясувалося, що він таким чином намагається вести в оману поліцейських. Чоловік раніше уже притягувався до відповідальності за майнові злочини.

Даний факт кваліфіковано як замах на крадіжку. Підозрюваний затриманий в порядку статті 208 КПК, повідомляють у поліції.