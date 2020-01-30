Три сотні представників профспілкових організацій області зберуться у Тернополі 30 січня на акцію протесту. Вони виступлять проти проекту закону України «Про працю» №2708, який перебуває на розгляді Верховної Ради України.

Після Всеукраїнського віче профспілок, яке відбулося у Києві середині січня, у профспілковому русі розпочалася хвиля гніву. 30 січня у всіх обласних центрах держави відбудуться протестні акції. Тернопільська обласна рада профспілок 30 січня о 12.00 в Українському домі «Перемога» проведе обласні профспілкові збори під гаслом «STOP трудовому рабству» та прийме відповідну резолюцію зборів. Після цього профспілки пікетуватимуть Тернопільську обласну державну адміністрацію.

– 30 січня в усіх обласних центрах України ми проводимо різноманітні масові протесті заходи: збори, мітинги, демонстрації, пікетування, – повідомив Андрій Присяжний, голова Тернопільської обласної ради профспілок. – Спочатку збираємося о 12 годині в Українському домі «Перемога», де проведемо обласні профспілкові збори. Запросили на них очільників області, народних депутатів України. Після цього пішою ходою йдемо під стіни ОДА, де у знак солідарності з нашими колегами пікетуємо цей будинок. Ми розуміємо, що не обласна адміністрація формує проект закону «Про працю». Але саме цій ланці вертикалі державного управління ми можемо висловити свій протест, для того щоб влада розуміла, що ми не згідні, як з позицією як Уряду, так і з позицією профільного комітету Верховної Ради, який займається соціально-трудовими питаннями. Ми вимагатимемо від Президента України, як Гаранта Конституції, щоб він втрутився у перебіг подій і не допустив порушення Конституції України і руйнування вибудуваної за роки незалежності системи соціально-трудових відносин. Нам іноді дорікають, що це ще радянське трудове законодавство 1971 року. За роки незалежності у це законодавство було внесено більше 80 системних змін. Ми звертаємось до ВРУ не голосувати за цей проект, до Кабміну з вимогою відкликати проект закону №2708 і розпочати тристоронні переговори: між Урядом, профспілками та роботодавцями. Якщо буде прийнятий такий закон його дія стосуватиметься майже 200 тисяч найманих працівників, які офіційно працюють у Тернопільській області. Не можна голосувати за такий проект закону, його треба просто відхилити і розпочати роботу на тристоронній основі.

Представники профспілок також зазначають, що на сайті ВРУ зареєстрована петиція про відкликання законопроекту № 2708. Вони переконані, що цей законопроект несе загрозу для кожного незалежно від віку, від сфери зайнятості, від політичних уподобань, тому просять проголосувати за відкликання цього законопроекту.

Ольга Трач

Фото автора