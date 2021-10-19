Великі гризуни оселилися у самому центрі Тернополя, на майдані Волі.

Відео, на якому зафіксовано, як хвостаті шпацерують неподалік Катедри, не боячись людей, оприлюднив у соцмережі Святослав Абрам’юк.

“Щурі в самому центрі міста поблизу Катедри!

Кого позначити щоб звернули увагу?”, – запитав автор допису.

У коментарях користувачі зазначають, що тварини можуть жити у розбитому люкові, який рзташований поруч.

“Там в квітнику є розбитий бетонний люк. Його треба поремонтувати як мінімум. ну і пригостити чимсь щурів”, – повідомив Vasyl Kizyma.

Інші читачі додають, що пацюки мешкають не лише у центрі міста.

“Мала необережність таке побачити на вул Київській. Поверталася додому з малим із садочку і тут мені в голову прийшло крикнути: “Дивись, Діма Рататуй!)))))”. Ще дурнішого вчинку я не робила))))) тепер кожного разу коли йдемо додому обов’язково шукаємо Рататуя)))). І я добряче боюся його там знову зустріти))))”, – розповіла кумедну історію Halia Krushelnytska.

Відео Vasyl Kizyma