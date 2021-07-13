Конкурси на заміщення вакантних посад керівників закладів культури розпочали проводити в Тернопільській обласній раді.

Усього вакантними є керівні посади у 13 закладах. На початку липня відбулися перші засідання конкурсних комісій. На них перевіряли документи претендентів на відповідність вимогам та вирішували питання про допуск претендентів до участі у конкурсі. З сьомого липня розпочалися другі засідання конкурсних комісій, під час яких заслуховують презентації кандидатів щодо розвитку закладів на один та п’ять років, проводять співбесіди і шляхом голосування обирають переможця конкурсу.

Сьомого липня відбулося друге засідання конкурсної комісії на заміщення вакантної посади керівника Тернопільського обласного методичного центру народної творчості. Бажаючих обійняти цю посаду було двоє: директор Центру Володимир Сушко та заслужений артист України, депутат Тернопільської обласної ради сьомого скликання Володимир Вермінський. Діючий директор Володимир Сушко обіймає цю посаду вже 17 років. Співак Володимир Вермінський в обласній раді став заступником голови комісії з питань духовності, культури, свободи слова, інформації та розвитку громадянського суспільства. На його депутатській сторінці на сайті облради написано, що він тимчасово безробітний.

Першим учасники конкурсної комісії заслухали проект розвитку Центру на найближчі роки Володимира Сушка.

– Гарна, чудова програма, є розумні ідеї, але виникає питання: «Чому це не було зроблено за попередні 17 років?», – зауважив голова конкурсної комісії Святослав Лебонтов, депутат облради. – Ви запропонували речі, які не є інноваційними по своїй суті. Якщо б ця презентація відбулася 17 років тому, думаю, всі б вам аплодували. Зараз у мене є питання чому це не зроблено? Чому немає інтернет-сторінки, чому фейсбук ваш не розвинутий, ютуб-канал не розвинутий.

З бюджету області на діяльність Тернопільського обласного методичного центру народної творчості виділяється чотири мільйони гривень, три з яких йде на зарплату. В центрі працює тридцять людей.

– За 17 років я не тільки проекти різні придумую, – каже Володимир Сушко. – Можете поспілкуватися з людьми нашої області, директорами Центрів народної творчості з Міністерством культури і вияснити чи я прогресивний дядько чи ні, чи маю навики у керівництві чи не маю. 90% обласних заходів відбуваються за підтримки Центру: матеріальної, організаційної, технічної. Все це робить наш колектив.

Другим своє бачення розвитку Центру народної творчості презентував Володимир Вермінський. Після виступу один із членів комісії, художник Володимир Шерстій попросив сказати, що таке для претендента народна творчість.

– Я від вас сьогодні почув: «Я зробив те, я зробив те…», – каже Володимир Шерстій. – Це добре що ви зробили, але крім співів, колективів та організації концертів ви більше нічого не зачепили. Народна творчість – вона багатогранніша, є народні майстри про яких ви нічого не сказали, і взагалі я почув тільки, що треба, треба, треба… і ніякої конкретики.

Загалом до другого претендента у членів комісії було менше зауважень і запитань. На завершення Володимир Вермінський ще додав, що загалом подав своє бачення того, що хотів би зробити, і як буде це робити, а далі буде робочий процес, з яким треба знайомитися і до якого треба буде звикати.

Всі дев’ять членів конкурсної комісії вирішили, що визначати переможця будуть відкритим голосуванням. Переможцем є той кандидат за якого проголосує більшість від складу комісії, тобто якщо він набере п’ять голосів. За кандидатуру Володимира Сушка проголосувало двоє членів комісії. За кандидатуру Володимира Вермінського – шестеро. Після цього конкурсна комісія внесла подання голові Тернопільської обласної ради Михайлу Головку щодо призначення Володимира Вермінського на посаду директора Тернопільського обласного методичного центру народної творчості за результатами конкурсу та рекомендували протягом двох місяців з дня внесення подання призначити його на посаду директора та укласти з ним контракт.