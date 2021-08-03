У Ланівцях запрацював центр масової вакцинації. Про це повідомила регіональна координаторка вакцинальної кампанії в області Марія Павельєва. Такі центри планують відкрити в усіх містечках області.

Наразі триває п’ятий етап вакцинації. Щепитися можна однією із доступних вакцин від COVID-19: AstraZeneca, CoronaVac від Sinovac, Comirnaty від Pfizer та Moderna. На процедуру можуть приходити всі охочі жителі краю, віком від 18-ти років.

“Ми продовжуємо відкривати центри масової вакцинації у містечках області. Думаємо, що такі центри можуть працювати у колишніх районних центрах. Відтепер отримати щеплення можна у місті Ланівці на вулиці Шкільна, 1 в аптеці “Небеса”. Центр вакцинації працюватиме щонеділі із 9-ї до 14-ї години для всіх повнолітніх громадян. Щеплення відбуватиметься американською вакциною Pfizer”.

Додамо, від початку вакцинальної кампанії в області щеплення отримало понад 126 тис. осіб. Записатися на вакцинацію можна за номерами телефонів: 0982685391, 0966145665 або через сімейного лікаря.