Ще один центр масової вакцинації відкрили на Тернопільщині. Діятиме він у Теребовлі. Щеплення там можуть отримати всі охочі.

Працюватиме центр вакцинації у будинку культури та дозвілля щовихідних з 09.00 до 15.00 год. Охочих вакцинуватися прийматимуть у порядку живої черги.

“Ми отримуємо все більше вакцини проти COVID-19 та створюємо все більше пунктів, центрів, мобільних бригад з імунізації. Це дає змогу відкрити вакцинацію для всіх охочих та захистити якомога більше людей від коронавірусної хвороби, зокрема від нового штаму “Дельта”, який вже дістався до України. Першочергово щеплюємо літніх людей, людей з хронічними хворобами та інші вразливі групи населення. Нещодавно ми отримали мРНК-вакцини від COVID-19 виробництва американської компанії Moderna. Цю партію вакцин надав уряд США через фонд COVAX”, – розповідає начальниця департаменту охорони здоров’я ТОДА Ольга Ярмоленко.

Щоб вакцинуватися у пункті щеплення, необхідно мати паспорт, ідентифікаційний код, мобільний номер телефону. Перед процедурою щеплення відбувається вимірювання температури, дезінфекція, реєстрація, огляд лікаря.