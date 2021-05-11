10 травня о 21.13 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу в селі Драганівка Тернопільського району. Горів цех по виробництву паливних брикетів.

До місця події направили два відділення Державної пожежно-рятувальної служби та працівників оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Тернопільській області.

На момент прибуття рятувальників площа пожежі становила 150 м. кв. Проте, завдяки злагодженим діям вогнеборців пожежу локалізували о 22.02 та ліквідували о 22.44.

Внаслідок події ніхто не постраждав.

Причини виникнення пожежі та завдані збитки встановить слідство.