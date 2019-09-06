Жителі Тернопільщини щодоби понад п’ятсот разів телефонують за номером 101. Втім, близько половини таких дзвінків стосуються хибних повідомлень і недолугих жартів.

Як повідомила речниця ДСНС в області Ірина Крупа, 3 вересня о 9.45 до рятувальників надійшло повідомлення про те, що з вікна третього поверху 1 відділення «Тернопільської обласної комунальної клінічної психоневрологічної лікарні» йде дим. Відтак диспетчер направила 8 одиниць техніки та 26 чоловік особового складу за адресою виклику. Втім, інформація не підтвердилася.

«Подібні виклики трапляються доволі часто, на гарячу лінію надходить чимало неправдивих повідомлень, про «уявні» події, яких на справді не відбувалося. На ці хибні виклики залучаються чергові караули ДСНС, техніка, буває, перекриваються під’їзні шляхи, мобілізовуються карети «швидкої допомоги», поліцейські патрулі, вибухотехніки, кінологи з собаками. Надарма витрачаються значні матеріальні ресурси. Затрачається безцінний час. Поспішаючи на вигадане чиєюсь хворобливою уявою «замінування», «пожежу», чи ще якусь надзвичайну подію, працівники Служби порятунку не в змозі надати оперативну допомогу тим, хто потребує її негайно. Адже під час слідування рятувальників у хибному напрямку, паралельно може надійти інформація про дійсно реальну біду. У такому разі перенаправлення підрозділів з одного виклику на інший призводить до втрати дорогоцінних хвилин, які вкрай необхідні постраждалим», – каже Ірина Крупа.

Від початку цього року на Тернопільщині було близько двохсот хибних виїздів рятувальників. Це вартувало державі значних витрат. Відтак жителів краю просять припинити жартувати таким чином.

Софія Романська