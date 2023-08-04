Останнім часом користувачам однієї із соціальних мереж почали надходити підозрілі повідомлення від знайомих та незнайомих контактів. Суть вмісту сповіщення – «Це ти у фільмі?». До тексту додають посилання начебто на відеохостинг. Відкривати його ні в якому разі не можна, адже тим самим ви стаєте на крок ближче аби потерпіти від афери.

«Це ти у фільмі?» – це класична фішингова схема, мета якої є викрадення персональних даних. Якщо ви перейдете за посиланням, то вам запропонують ввести особисту інформацію, як-от: логін, дані для доступу до вашого облікового запису чи банківського рахунку.

Іншими наслідками можуть стати встановлення шкідливого програмного забезпечення, злам акаунту та розсилка шахрайських повідомлень, однак вже від вашого імені. Саме таким чином вірус може швидко поширюватись серед великої кількості користувачів.

Правоохоронці радять:

• в жодному разі не переходьте за посиланням;

• одразу надішліть скаргу на повідомлення в групу підтримки соцмережі;

• видаліть повідомлення.

Якщо ви все-таки перейшли за посиланням та підозрюєте, що ваш пристрій може бути так би мовити інфіковано, дотримуйтесь наступних порад:

• надішліть скаргу на повідомлення;

• обов’язково змініть пароль свого акаунта;

• перевірте свій пристрій на наявність шкідливого програмного забезпечення.

Запам’ятайте! Будьте обережнішими. Не переходьте за незнайомими посиланнями та не завантажуйте нічого із неперевірених джерел. Дотримуйтесь правил безпеки в інтернеті.

Виконуючи ці поради, ви зможете захистити свій пристрій та персональні дані.