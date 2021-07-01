Неймовірні світлини неба перед вчорашньою грозою зробив фотограф із Збаража Андрій Ревун.

Фото він опублікував на своїй сторінці у Фейсбуці.

“Оце ж щойно пронеслося…

Перехрестя Збараж (Цукровий) Х Тернопіль-Кременець (М19)

Круто, що завжди зараз знаходяться ІНФОРМАТОРИ, бо самому не завжди вдається все засікти ))

Телефонний дзвінок від Володимир Бурдяк – Андрій, бачив що суне? … вилітаю на вулицю, а там…. І ми разом з Віталій Ревун в поле…

Встигли… Зробили кадри фронту, ще й вдався кадр з розрядом блискавиці … а потім шум і …. град!

Цікаво, що знову крута підсвітка. Сонце вже досить низько сіло, щоб просвічувати та забарвлювати оті “хвости” фронту”, – написав автор.