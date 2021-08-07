Перше тренування після участі в Літніх Олімпійських іграх у Токіо легкоатлетка Наталія Стребкова провела в Тернополі.

Зараз спортсменка готується до легкоатлетичних змагань в Угорщині, які заплановані на 24 серпня, повідомляє Суспільне. Свою участь в Олімпіаді Наталія Стребкова коментує так:

“З тим часом, що я пробігла, я хотіла попасти в фінал. Це потрібно було перевершувати рекорд України для того, щоби попасти до фіналу. Я була готова це зробити. Але я не знаю, можливо погода, можливо тому що там 38 градусів спеки і 90% вологості. Мій організм не справився. Я дуже засмутилась спочатку, але розумію, що це не кінець, що це тільки початок. Дуже хочу і маю надію на наступні Олімпійські ігри, щоб представити Тернопіль на наступних іграх”, – каже Стребкова.

На Олімпійських іграх Наталія бігла дистанцію 3 000 метрів з перешкодами. Цю дистанцію вона пробігла за 9 хвилин 49.15 секунд. Наталія Стребкова була 35-тою серед 41-єї спортсменки. Цей результат не дозволив їй кваліфікуватися до наступного етапу змагань.