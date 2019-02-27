“Це та людина, яка інтегрує Україну в глобальний світ”: учасники “Форуму Єдності” про Петра Порошенка

27/02/2019 0
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Голова Збаразької районної ради Світлана Боднар під час «Форуму Єдності» у Тернополі наголосила на тому, що сьогодні українці хочуть миру, стабільності і європейських стандартів життя.

«Якщо проаналізувати програму Петра Порошенка, з якою він йде на вибори, ми бачимо, що в пріоритетах вступ України в ЄС та НАТО, зміцнення економіки, боротьба з бідністю, повернення окупованих територій, відновлення цілісності української держави політичним та дипломатичним шляхом, децентралізація, інвестиції в освіту. Тобто це саме те, чого ми прагнемо.  5 років замало для того, щоб підняти Україну з тої руїни, в яку її завели», – зауважує голова Збаразької районної ради.

Вона переконана, що Петро Порошенко – це той Президент, який буде продовжувати реформи.

«Це та людина, яка інтегрує Україну в глобальний світ, модернізує її. Для Росії це найбільша загроза – Україна з успішними реформами і модернізована. Тому на президентських виборах варто обрати не популіста, а того кандидата, який впродовж п’яти років реальними справами показав і доказав, що він великий українець.

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