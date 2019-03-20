Компанія “Агропродсервіс” озвучила офіційну позицію щодо ситуації, яка склалася у взаємовідносинах з пайовиками села Геленки Козівського району.

Про це йдеться на офіційному сайті “Агропродсервісу”.

“Компанія «Агропродсервіс» з відповідальністю ставиться до своїх зобов’язань перед пайовиками та з великою повагою ставиться до самих пайовиків. Компанія завжди відповідала на актуальні економічні вимоги пайовиків та одна з перших в області піднімала оплату вартості паю залежно від отриманого урожаю. Однак, не всі управлінці компанії «Агропродсервіс» від імені компанії належним чином ставилися до пайовиків.

Один з колишніх працівників, маючи печатку структурного підрозділу компанії та будучи наділеним управлінським функціями, створив власне фермерське господарство та від імені компанії «Агропродсервіс» відмовився обслуговувати людські паї, переписавши їх в оренду власному фермерському господарству.

Це рейдерське захоплення було посвідчене органами юстиції, яке після детального вивчення ситуації на прохання компанії «Агропродсервіс» скасувало це рішення (Наказ Міністерства юстиції №2296/5 від 06 липня 2018 року). Колишній працівник оскаржив в суді наказ органів юстиції, однак справу в першій інстанції програв (Рішення Окружного адміністративного суду міста Києва №826/17017/18 від 04 грудня 2018 року).

17 березня 2019 року на земельній ділянці, яка юридично закріплена за структурним підрозділом ПАП «Агропродсервіс», з’явилися окремі особи, наділені владними повноваженнями. Вони втручаються в господарську діяльність та роблять голослівні заяви, які негативно впливають на ділову репутація ПАП «Агропродсервіс».

Закликаємо правоохоронців захистити законні права компанії “Агропродсервіс”, не піддаватися тиску з боку політиків, які в передвиборчий період спекулюють, нехтуючи юридичною складовою того, чи іншого питання”, – ідеться в заяві компанії.