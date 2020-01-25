У Тернополі встановили черговий рекорд. Близько сімдесяти осіб у «Савич-парку» одночасно з’їхали з гірки на сноутюбах.

Як повідомив міський голова Сергій Надал, це 45-ий рекорд в обласному центрі.

Учасники встановлення рекорду «Наймасовіший спуск на сноутюбах» реєструвалися через соціальну мережу Фейсбук, – розповів співорганізатор акції Віталій Кирилов. У результаті зібралося майже сімдесят осіб, серед яких – і діти, і дорослі.

«Дякую всім учасникам, завдяки вам, ми це зробили. 45-ий рекорд у Тернополі встановлено».

Гірку для катання створили зі штучного снігу. Попри теплу погоду усі присутні могли насолодитися справжнім зимовим катанням. Особливо це тішило малечу.

«Сонечко і снігова гармата утворили веселку, пухкий сніжок зробив схил ідеальним для навчання. Тому дітки вловили техніку катання вдвічі швидше. У нас великий прогрес, і я можу сказати, що пишаюсь своїми учнями і проробленою мною роботою», – зазначає учасниця акції Ірина Кекот.

Учасники встановлення рекорду спускалися на сноутюбах. А змайстрували їх з автомобільних шин.

Софія Романська