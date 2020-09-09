“Червона” зона стала вироком для шкіл. Особливо для дітвори, котра цьогоріч вперше сіла за шкільні парти. Та чи сіла?

Значана частина Тернопільщини опинилася в умовах тотального карантину. А це значить, що позакривали усі навчальні заклади. І якщо ще старші класи навчаються онлайн і з горем навпіл дають собі раду. То навчитися писати і читати “через комп’ютор”, погодьтеся, важко, а то й узагалі не реально. Відтак, усі клопоти лягли на плечі батьків, пише Реально.

Тож цілком логічно, що батьки цьогоріч нерідко вирішують забрати дитину зі школи та перечекати рік, можливо все втихомириться. Принаймні, про такі випадки на Монастирищині розповіла у ФБ Світлана Безділь.

“Просто шок… У нас в районі вже почалися прецеденти коли батьки почали забирати документи дітей зі школи, батьки першачків …

При чому, в одному з сіл району – це вже набуває масовий характер.

Кажуть що, залишать вдома допоки не закінчать порушувати права їх дітей на навчання, на наступний рік… Що робити.

А тим часом, в районі працює базар, на вихідних заплановані весілля.

Червона зона якась вона виходить – вибірково червона”, – написала жінка.

Люди агрументують таке рішення тим, що онлайн – це не навчання, а справжнісінька мука, як для дітей, так і для вчителів.

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