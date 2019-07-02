Один лідер однієї молодої і прогресивної команди публічно заявив, що мережу реперфузійних центрів де-факто було створено членом його команди.

Це м’яко кажучи перебільшення, або свідоме дезінформування, – про це на своїй сторінці в Фейсбук написав екс-заступник міністра фінансів, №7 у списку партії «Українська стратегія Гройсмана» Сергій Марченко.

Так Сергій Марченко відреагував на заяву лідера партії “Голос” Святослава Вакарчука, яку той зробив 28 червня на дебатах з лідеркою партії ВО “Батьківщина” Юлією Тимошенко на телеканалі «Україна» (дебати були присвячені тарифам ЖКГ і медреформі). Зокрема, Святослав Вакарчук сказав наступне: «Є люди, які мають літній вік, але які мають абсолютно нові підходи і принципи. В нашій команді є Юрій Соколов – один з найкращих кардіохірургів у цій країні. Йому 76. Він створив систему реперфузійних центрів, де за його ініціативи тепер безкоштовно всім, кому це потрібно, ставлять стенти. 24% смертність від інфарктів була до того, як він почав це робити. Зараз – 4%».

Сергій Марченко пояснив, чому мав місце факт відвертого спотворення інформації.

«Що таке реперфузійний центр? – Реперфузійний центр – це відділення в закладі охорони здоров’я, де безкоштовно здійснюють коронарне стентування (відновлення кровотоку артерією серця) за гострого інфаркту міокарда. Ефективне функціонування цієї мережі залежить від наявності відповідного обладнання (ангіографів) та чіткої взаємодії професійних спеціалістів. Тобто ангіографи – це високовартісне обладнання (до 500 тис. дол. США), яке застосовується для діагностики та лікування патологій судин. За його допомогою лікарі можуть розпізнати зміни у судинах та провести лікування, зокрема стентування, і врятувати людині життя», – написав Сергій Марченко.

Аби створити таку систему потрібна системна державна підтримка відповідних програм, яку здійснював Уряд Володимира Гройсмана.

Сергій Марченко навів конкретні дані щодо фінансування таких програм, які доводять, що одна людина, навіть поважний хірург, не в змозі самостійно створити систему реперфузійних центрів: у 2017–2019 роках Уряд Гройсмана виділив 450 млн грн на закупівлю 40 ангіографів для нових регіональних кардіоцентрів (за умов співфінансування з місцевим бюджетом). У бюджеті 2019 року передбачено на ці цілі додатково 150 млн грн. Вже придбано 26 ангіографів, введено в експлуатацію 14, до кінця 2019 року буде введено ще 12. Стенти та необхідні медичні матеріали також закуповують за кошти державного бюджету.

«На сьогодні пацієнти отримують таку допомогу безкоштовно. Швидка діагностика та стентування знижує рівень смертності від інфаркту майже вчетверо. Я написав цей пост з однієї причини – ніхто не має права працю великого колективу людей присвоювати одній людині та дезорієнтувати суспільство заради політичного піару та рейтингу», – написав далі у своєму пості Сергій Марченко.