Батьки дворічного Артемка Гудими з Тернополя просять усіх небайдужих допомогти врятувати їхнього синочка.

Дитина тривалий час бореться із злоякісною пухлиною мозку. Хлопчик уже переніс операцію і зараз проходить другий курс хіміотерапії в Ізраїлі. Лікування надзвичайно дороге, тож батьки самотужки не зможуть його оплатити.

Про ситуацію розповіла у Фейсбуці мама Артемка Марія Гудима.

“НАШ ХЛОПЧИК ВИСНАЖЕНИЙ…ЦЕ ЛИШЕ ПОЧАТОК СТРАШНОЇ ЖОРСТОКОЇ БОРОТЬБИ ЗА ЖИТТЯ АРТЕМЧИКА

Лікування такого агресивного виду раку викликає неконтрольований страх…Адже інколи ти просто не хочеш вірити в те, що бачиш або ж те,що показують результати аналізів.

Препарати, які вводять в організм нашого хлопчика вбивають не лише ракові клітини, а й усю імунну систему організму… Все хороше,що попадається на шляху – миттєво гине. Гинуть клітини,які відповідають за імунітет… Клітини,які життєво необхідні для організму просто розчиняються і коли ти бачиш показники крові, де все по нулях – охоплює страшна паніка…

Але без цього всього ми не зможемо “вбити” всю цю гадость,яка “сидить” в тілі нашого хлопчика.

Ми на етапі хіміотерапії 2 блок. Після кожного вливання хіміопрепаратів,в нашого хлопчика “падають” всі показники крові…Роблять переливання крові… Капають різні препарати, для підтримки його життя та відновлення ресурсів організму…

Прошу Вас – ДОЛУЧІТЬСЯ ДО ЗБОРУ КОШТІВ НА ЛІКУВАННЯ НАШОГО АРТЕМЧИКА!! Ваші пожертви дарують нам можливість продовжувати лікування в одній із найкращих клінік світу – Сураски (Іхілов), тут врятували не одне дитяче життя. І ЖИТТЯ НАШОГО ХЛОПЧИКА ТАКОЖ ВРЯТУЮТЬ.

Проте,лікування тут вартує нереально дорого… Кожна окрема процедура тягне за собою новий рахунок… Який нам потрібно оплатити не вагаючись,адже від цього залежить наше життя…

Але разом із цим всім – МИ ГОТОВІ ПРИЙНЯТИ БУДЬ – ЯКИЙ УДАР!! МИ СИЛЬНІ, ЯК НІКОЛИ РАНІШЕ І НАША СИЛА – ЦЕ ВИ ВСІ ВИ ВСІ, ЗА ЦІ ДЕКІЛЬКА МІСЯЦІВ, НАВЧИЛИ НАС ПРИЙМАТИ ПЕРЕШКОДИ НА ШЛЯХУ ДО ВИЗДОРОВЛЕННЯ !! ДОЛАТИ ЇХ І ЙТИ ДАЛЬШЕ !! ЖОДНОЇ СЕКУНДИ ДЛЯ СУМНІВУ !!

Завдяки кожному з Вас, в цього неймовірно доброго хлопчика є ШАНС НА ОДУЖАННЯ !! Цей шанс – подарований Вами !! КОЖНИМ, ХТО НЕ ПРОЙШОВ ПОВЗ НАС… КОЖНИМ, ХТО НЕ ПОБОЯВСЯ ВПУСТИТИ ЦЮ ДИТИНКУ В СВОЄ СЕРЦЕ!

Я хочу щоб Ви знали – ВИ ВРЯТУВАЛИ ЖИТТЯ ДИТИНИ !! ВИ ВРЯТУВАЛИ МОЄ ЖИТТЯ !!

РЕКВІЗИТИ для допомоги:

МОНОБАНК (грн) 5375414133545250

ПРИВАТБАНК (грн) 5169 3600 1638 6090

AльфаБанк (грн) 5355 5712 8441 1709

Ощадбанк (грн) 4790 7299 3626 4696

MONEY GRAM: Hudyma Maria (Israel)

#help_artem_cancer