“Це гіпноз”: у соцмережах набирає популярності кліп музиканта з Тернопільщини із співаючим котом. ВІДЕО

До світових жартівливих трендів долучився уродженець міста Бережани Віталій Гудзій. Музикант записав трек з… котом. І, як відзначають глядачі, вокаліст чудово виконав довірену йому місію.

Оприлюднений у соцмережі відеокліп за три дні встигли переглянути вже понад 2 тисячі користувачів, повідомляє Терміново.

“У кота більше хисту у вокалі, аніж у теперішніх зірок наших хітпарадів“, – прокоментував Роман Фірман.

“Це гіпноз, той кіт мені вже півдня в голові співає”, – поділився враженнями Всеволод Мірчук.

Серед поціновувачів таланту незвичного соліста й відомий український співак Віктор Павлік. “Круто! Молодці. Але супер, Віталя, така класна колаборація”, – висловив своє захоплення він.