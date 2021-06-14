До світових жартівливих трендів долучився уродженець міста Бережани Віталій Гудзій. Музикант записав трек з… котом. І, як відзначають глядачі, вокаліст чудово виконав довірену йому місію.
Оприлюднений у соцмережі відеокліп за три дні встигли переглянути вже понад 2 тисячі користувачів, повідомляє Терміново.
“У кота більше хисту у вокалі, аніж у теперішніх зірок наших хітпарадів“, – прокоментував Роман Фірман.
“Це гіпноз, той кіт мені вже півдня в голові співає”, – поділився враженнями Всеволод Мірчук.
Серед поціновувачів таланту незвичного соліста й відомий український співак Віктор Павлік. “Круто! Молодці. Але супер, Віталя, така класна колаборація”, – висловив своє захоплення він.
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