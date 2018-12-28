“Це для вас важливо, а для нас – це честь”: очільник області зустрівся з переможцями чемпіонату світу з бальних танців

28/12/2018 Розмір тексту:

Шестикласники Валерія Гресько і Максим Рапацький гідно представили Тернопільщину на чемпіонаті світу з бальних танців. Юні танцюристи отримали перемогу одразу в трьох видах танців. Чемпіонів привітав голова обласної державної адміністрації Степан Барна.

«Я дуже радий, що у нас є такі діти. Дякую батькам, тренерам, адже це не легкий хліб. Та найбільше дякую вам, Валеріє і Максиме, за те, що маєте бажання займатися і розвиватися в цьому напрямку. Ви вже є символом Тернопільської області, адже проявили себе найкращими у світі у свої 12-ть років. Це для вас дуже важливо, а для нас – честь. Тому дякую, що ви такі є, вірю, що неодноразово ще приїдете до нас з перемогами. Головне, щоб Бог давав вам багато здоров’я», – наголосив голова ТОДА.

Зазначимо, чемпіонат з бальних танців відбувався 6-9 грудня у Парижі. Валерія Гресько і Максим Рапацький танцюють у парі шість років. Вони неодноразово перемагали у всеукраїнських конкурсах. Діти займаються у клубі спортивного бального танцю «Grand», з якого, крім них, участь у чемпіонаті світу взяли ще три пари. Зі слів переможців, емоції від перебування у Парижі неймовірні. У планах Валерії та Максима ще чимало світових конкурсів, де вони також мріють перемогти.