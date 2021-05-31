19-річний Роман Сасанчин з Тернопільщини, який двічі ставав переможцем вокального шоу “Голос країни” одружується.

Хлопець освідчився своїй коханій Іванні. Дівчина старша від Романа на 4 роки. Новиною поділилася уже наречена на своїй сторінці у мережі Instagram, передає Галас. Обраниця Романа запостила відео, на якому демонструє каблучку на безіменному пальці на тлі букету троянд.

“Це було не інстаграмно. Тому що я вмію зіпсувати сама собі сюрприз. Так!” – прокоментувала наречена.

До слова, Роман та Іванна познайомилися 2020 року. Разом вони жили у квартирі, яку хлопець виграв у шоу “Голос країни”.