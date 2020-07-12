Понад два десятки людей загинули цього року на водоймах Тернопільщини. Серед утоплених — троє дітей. Більшість трагічних випадків пов’язані із нехтуванням правил безпеки під час відпочинку та риболовлі.

Нещасні випадки на воді стаються через купання в непристосованих водоймах, купання у нетверезому стані, – розповідає речниця пожежно-рятувальної служби області Ірина Крупа. Причиною трагедії можуть стати й аварійні ситуації на човнах та інших плавальних засобах.

“Влітку поблизу водойм відпочиває значна кількість людей. В нашій області є лише чотири місця відпочинку на воді, які мають відповідні дозволи органів місцевої влади: “Дальній пляж” та пляж “Циганка” у Тернополі, пляж у Ланівцях, пляж у селі Мушкатівка Борщівського району. Категорично заборонено вживати алкоголь під час відпочинку біля водойми. Діти не повинні відпочивати на воді без нагляду дорослих. Також усім відпочивальникам важливо дотримуватися правил безпеки. У наших двадцяти п’яти підрозділів цілодобово чергує близько двохсот осіб. Вони працюють цілодобово. Також працює 41 підрозділ місцевої пожежної охорони, який також залучається у таких випадках. Коли отримуємо повідомлення про те, що тонне людина, виїзд відбувається протягом 45-секунд. Але утоплення може статися за лічені хвилини, тож бережіть своє життя та близьких”.

Наприкінці червня трагедія сталася на водоймі у Теребовлянському районі. Там втопилося двоє хлопців 14-ти та 17-ти років. Юнаки відпочивали у компанії інших неповнолітніх. Врятувати хлопців не вдалося.

Софія Романська