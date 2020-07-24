Дванадцять людей загинуло в аваріях на Тернопільщині цього року через перевищену водіями швидкість.

Про це повідомили у Патрульній поліції області. 78 жителів краю травмувалися.

Перевищення швидкості – одна з причин аварій з тяжкими наслідками, – каже начальник Патрульної поліції області Богдан Шевчук. Лише цього року на Тернопільщині сталося 255 ДТП, коли водії не дотримувалися безпечної швидкості.

«Однією з основних причин дорожньо-транспортних пригод є перевищення водіями встановлених обмежень швидкості руху. За статистикою, ця причина займає 15% від загальної кількості основних причин автопригод. Цього року в області сталося 255 дорожньо-транспортних пригод, в яких водії не дотримались безпечної швидкості під час руху, що й спричинило негативні наслідки. Найжахливіше, що внаслідок таких автопригод 78 людей травмувалося, а 12 — загинуло».

Поліцейські наголошують: під час значної швидкості водії не можуть належним чином слідкувати за дорожньою обстановкою, вчасно відреагувати на її зміну, а відтак, вжити необхідних заходів, щоб уникнути ДТП. А тим часом відповідальність для любителів швидкої їзди залишається незмінною: у разі перевищення встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів більше, як на 20 км/год, передбачений штраф у розмірі 255 гривень; якщо швидкість перевищено більше, як на 50 км/год доведеться заплатити 510 гривень штрафу.

Софія Романська