Тиждень на Тернопільщині розпочнеться з чудової літньої погоди.

Як повідомила синоптик Наталка Діденко, у регіоні буде сонячно, тепло і сухо. Такі погодні умови для жителів нашого краю влаштує антициклон Claws.

“Температура повітря вдень коливатиметься в комфортних межах +22 +28 градусів. Із вівторка літо схаменеться, повернеться із осінніх гульок, і температура повітря почне відчутно бігти вгору. Вже з 4-го серпня і до кінця тижня очікується у більшості областей +26 +31 градус, лише 5-го серпня дещо похолоднішає у західній частині України. А понеділок – день елегантної погоди, не холодно, не спекотно, можна гуляти на вулиці після роботи довгенько”, – зазначає Наталка Діденко.

Отже, тиждень на Тернопільщині буде теплим, переважно обійдеться без опадів. Відтак жителі краю зможуть насолоджуватися справжньою літньою погодою.

Софія Романська