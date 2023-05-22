Цього тижня погода на Тернопільщині тішитиме літнім теплом. За прогнозами синоптиків, стовпчики термометрів вдень підвищуватимуться до 26 тепла. Місцями пройдуть короткочасні дощі та грози.

Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі, сонячну і теплу погоду в області визначатиме поле підвищеного атмосферного тиску. На Тернопільщині буде хмарно з проясненнями. Обійдеться без істотних опадів. Вітер південно-східний, 5 – 10 м/с., температура вночі 7 – 12° тепла, вдень 21 – 26° тепла.

«23 травня в області буде хмарно з проясненнями. Обійдеться без істотних опадів. Вітер південний, 7 – 12 м/с. Температура вночі 9 – 14° тепла, вдень 22 – 27° тепла. 25 травня вдень можливі короткочасні дощі, грози. Вітер північно-західний, 7 – 12 м/с. Температура вночі 10 – 15° тепла, вдень 21 – 26° тепла».

За попередніми прогнозами, протягом тижня передбачається комфортна погода. Температурні показники зберігатимуть тенденцію до підвищення.