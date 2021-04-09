Цього тижня оштрафували понад шістдесят тернополян, котрі були без масок

Тернопільські патрульні склали понад шістдесят адміністративних протоколів за перебування у громадських місцях без масок. Найчастіше порушували це правило карантину пасажири маршруток і тролейбусів, а також відвідувачі магазинів.

Цього тижня поліціянти посилили контроль за виконанням вимог карантину. Перевірки проводять у громадських місцях.

“Є проблема перебування людей без масок у громадських місцях. Ми за тиждень склали близько 60 матеріалів. Якщо ситуація ускладниться, можна розглядати питання щодо роботи громадського транспорту за спецрейсами. Деякі міста заборонили в час пік працювати громадському транспорту. Щодо таксі працюємо превентивно поки що. Ми наголошуємо на перевірці щодо таксі. Водії таксі проводять дезінфекції, вони мають проводити її після кожного пасажира”, – зазначив начальник Патрульної поліції області Богдан Шевчук.

Нагадаємо, нині за відсутність маски правоохоронці штрафують на місці. Штраф становить від 175 до 255 гривень.