Весняне потепління йде на Тернопільщину. За прогнозами синоптиків, цими днями денні температурні показники підвищуватимуться до 10 градусів тепла. Втім, дошкулятимуть сильні штормові вітри.

Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі, на Тернопільщині очікуються нестійкі погодні умови , спричинені атмосферними фронтами атлантичних циклонів.

«7 березня буде хмарно з проясненнями. Вночі спостерігатиметься невеликий сніг та мокрий сніг. Вдень обійдеться без істотних опадів. Вночі та вранці на дорогах ожеледиця, вітер південно-західний, 5 – 10 м/с. Температура вночі від 3º морозу до 2º тепла, вдень 2 – 7º тепла».

Через ожеледицю, яка утворюватиметься вночі та вранці на дорогах, в області оголосили штормове попередження.

«7-го березня періодично з’являтиметься мокрий сніг чи дощ, залежно від температури повітря. Але тотальні опади – навряд, так, зарядами, наскоками. Найближчої ночі очікується 0-5 градусів морозу. А впродовж дня вівторка стовпчики термометрів піднімуться в Україні до +3+8 градусів. 8-го березня буде дуже тепло: +9+12 градусів, але дуже вітряно!! Шевченківськими днями похолоднішає. Щодо найближчих днів, то атмосферна поведінка буде активною, контрастною та цікавою – все, як завжди, навесні», – повідомила синоптик Наталка Діденко.

Отже, цього тижня погода на Тернопільщині дивуватиме контрастами. Втім, синоптики обіцяють тенденцію до підвищення температурних показників.