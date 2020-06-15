Тиждень на Тернопільщині розпочнеться з комфортної погоди.

За прогнозами Укргідрометеоцентру, температурні показники вдень коливатимуть від 20 до 25 градусів тепла. Втім, ймовірність дощів залишатиметься високою, а місцями пройдуть сильні грози і шквали.

Погодні умови у західному регіоні цими днями зумовлюватиме вплив циклонів, – каже синоптик Наталка Діденко. Відтак на Тернопільщині зберігатиметься прохолодна волога погода.

“Україна – у зоні впливу циклонів, тому очікуються періодичні дощі з грозами. І не забуваємо, що ось ці літні грози можуть провокувати шквали та град. Вітер буде з південного сходу, помірний, часом поривчастий. Температура повітря: у понеділок рахат-лукум ще потриває. У більшості областей України протягом дня очікується близько +25 градусів. Тобто, ось та кусюча люта спека відступила. Найближчим часом передбачається волога погода з локальними дощами, у другій половині тижня температура повітря підвищиться”.

Отже, цими днями жителі краю зможуть відпочити від спеки. А від середини тижня температурні показники поступово підвищуватимуться.

Софія Романська