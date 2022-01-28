Понад п’ять тисяч жителів Тернопільщини захворіло на COVID-19 цього тижня.

За інформацією обласного центру контролю хвороб, це найбільше від початку пандемії в регіоні. А сьогодні зареєстрували 1625 нових випадків захворювання.

На Тернопільщині фіксують зростання коефіцієнтів виявлення та інтенсивності показника захворюваності. А також більшає хворих у лікувальних закладах.

“Протягом останніх днів спостерігаємо перевищення на 100% активних випадків ковіду за окремими територіями. Окремі території мають значне перевищення захворюваності. Найвище спостерігається у таких ОТГ: Байковецька, Білецька, Бучацька, Гусятинська, Збаразька, Копичинецька, Теребовлянська, Тернопільська і Чортківська. Нас турбує те, що за віковою структурою летальність як правило спостерігається серед населення старшого віку. У цій категорії осіб переважають супутні патології — серцево-судинні; цукровий діабет. Люди часто звертаються пізно за медичною допомогою. Це є групи ризику. Треба сімейним лікарям активніше з ними працювати. Цей підйом захворюваності у нас був прогнозованим, щось на кшталт цього ми бачили минулого року. Серед причин — наявність нового штаму вірусу”, – зазначає заступник директора обласного центру контролю хвороб Юрій Дементьєв.

Цього тижня показник захворюваності на Тернопільщині сягнув 1160 випадків на сто тисяч населення. У разі продовження таких тенденцій, регіон наступного тижня може потрапити до червоної зони епідемічної небезпеки.