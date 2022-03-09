У Міністерстві освіти і науки України вирішили відмінити Державну підсумкову атестацію та Зовнішнє незалежне оцінювання.

Таку пропозицію підтримали у Комітеті з питань освіти, науки та інновацій Верховної Ради України, освітянська та батьківська спільноти. Про це повідомив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.

– Враховуючи правовий режим воєнного стану, який спричинений військовою агресією Російської Федерації, агресивність російських військових і терористичних угруповань до національної системи освіти та науки, пропонуємо скасувати складання державної підсумкової атестації (ДПА), зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО), єдиного вступного іспиту (ЄВІ) та єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ) як конкурсний критерій доступу до освітніх послуг в 2022 році виключно! – сказав Сергій Шкарлет. – Відміна ЗНО сьогодні необхідна для збереження студентського контингенту, національного інтелектуального потенціалу, стимулювання до навчання в Україні, навіть у такий скрутний для нашої країни та суспільства час.

Міністр також додав, що сьогодні головне завдання – знизити рівень будь-яких стресів для дітей. Вони проживають зараз непростий період і треба докласти всіх зусиль, щоб хоча б якось його пом’якшити.