З початку року патрульні зупинили понад 17 тисяч любителів проїхатися з вітерцем

Понад 17 тис. любителів перевищення швидкості зупинили на Тернопільщині цього року. Порушників виявили за допомогою приладів «TruCAM».

Радари працюють на автошляхах М-09, М-19, М-30 та у місті Тернополі. Окрім цього, в обласному центрі діють 4 камери відеофіксації дорожнього руху. Їх облаштували у місцях найбільшої концентрації ДТП. Як зазначив начальник Патрульної поліції області Богдан Шевчук, камери автоматично фіксують перевищення швидкості.

“Камери працюють у таких місцях: на Злуки 45 б, Злуки 47 б, на вул. Б. Лепкого, на Протасевича, Будного. Камери облаштовані там, де аварійно небезпечні ділянки, у місцях концентрації дорожньо-транспортних пригод. Камери відеофіксації стежать насамперед за порушенням швидкісного режиму. У подальшому ті камери будуть фіксувати проїзд на забороняючий сигнал світлофора, проїзд маршрутних транспортних засобів. Це буде впроваджуватися згодом”, – каже Богдан Шевчук.

Штрафи за перевищення швидкості водіям надсилають рекомендованими листами. Також вони відображаються у мобільних телефонах.

Додамо, за перевищення швидкості понад 20 кілометрів передбачений штраф у 340 гривень. Якщо перевищення швидкості більше 50 кілометрів, то доведеться заплатити від 1700 гривень.