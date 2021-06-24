62-річний чоловік втопився у водоймі села Людвище Шумської громади.

Про це повідомила речниця ДСНС в області Ірина Крупа. Загалом в області цьогоріч вода забрала життя 10 людей.

Під час спеки трагічних подій більшає, – зазначає Ірина Крупа. Оскільки люди масово відпочивають біля водойми та нехтують правилами безпеки.

«З початку 2021 року на водоймах нашої області вже загинули 10 людей, з них двоє неповнолітніх. Учора о 20:23 у ставі в селі Людвище Шумської територіальної громади Кременецького району під час купання втопився місцевий житель, громадянин 1959 року народження. На місце події залучалися черговий та бригада екстреної медичної допомоги. На жаль, лікарі лише констатували смерть. Аби з вами не трапилось біди, поводьтесь на водоймах так, як вимагають заходи безпеки: обачно і обережно. Купатися краще вранці або ввечері, коли сонце гріє, але немає небезпеки перегрівання. Температура води повинна бути не нижче 17-19 градусів за Цельсієм, у більш холодній – перебувати небезпечно. Плавати у воді не більше 20 хвилин, причому цей час повинен збільшуватись поступово, починаючи з 3-5 хвилин. Не слід доводити себе до ознобу. При переохолодженні можуть виникнути судоми, припинення дихання, втрата свідомості. Краще купатися декілька разів по 15-20 хвилин. Не можна входити та пірнати у воду після тривалого перебування на сонці. Периферичні судини сильно розширені для тепловіддачі. При охолодженні у воді настає різке рефлекторне скорочення м’язів, що веде за собою припинення дихання. Якщо немає поблизу обладнаного пляжу, безпечне місце для купання необхідно вибирати з поступовим схилом та твердим чистим дном».

Додамо, На Тернопільщині діє лише два санкціонованих місця для купання – це «Дальній пляж» та пляж «Циганка» у Тернополі. Там працюють рятувальні служби.