Цього року на Тернопільщині працюватиме більше цукрових заводів

Сезон цукроваріння розпочали на Тернопільщині. Першим запрацював цукровий завод у Збаразькій громаді.

Цього року виготовлятимуть цукор на чотирьох підприємствах, що на одне більше ніж минулого.

– Підприємства переробної цукрової галузі працюватимуть на повну потужність, – розповів Володимир Стахів, директор департаменту агропромислового розвитку. – Є позитивна динаміка щодо відновлення діяльності підприємств. Йдеться про Збаразький цукровий завод, який першим з чотирьох заводів розпочав сезон цукроваріння. Станом на 15 вересня вироблено 223 тонни цукру. Порівняно з минулим роком це дещо менше. Втім, погодні умови сприяють збільшенню цукристості буряків. Підприємства відповідно до графіків розпочинають їх копку. щодо інших підприємств, то у Козовій розпочали різку сировини. Найближчим часом також розпочнуть сезон цукроваріння Хоростків і Чортків.