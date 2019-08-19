11 600 учнів вперше переступить шкільні пороги на Тернопільщині, – повідомили в управлінні освіти і науки ОДА. Цього року першачків на 800 осіб менше, ніж минулоріч.

Пов’язано це з демографічною ситуацією, що спостерігається останніми роками у нашому регіоні.

Навчатимуться діти за програмою Нової української школи, яку другий рік практикують в області.

«У Новій українській школі діти, граючись, навчаються. Відтак цього року першокласники також отримають для навчання нові комплекти конструкторів LEGO. Реформа освіти йде від початкової ланки, оскільки вона покликана формувати особистість. До прикладу, у першому класі немає оцінювання. Може бути прийнятним лише словесне оцінювання-заохочення. Окрім цього, вчителям не рекомендовано використовувати червону ручку. А діти можуть писати у свої зошитах, як завгодно, навіть олівцями, якщо їм так зручніше», – розповідає начальник управління освіти і науки ОДА Ольга Хома.

Першокласників у школах області мають забезпечити спеціальними стільцями і столами, а також необхідними навчальними матеріалами. Відповідальні за матеріальне забезпечення шкіл не лише освітяни, а й представники місцевого самоврядування.

Софія Романська