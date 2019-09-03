Цього року на Тернопільщині до школи пішло 11 600 першокласників. Це на шістсот менше, ніж торік. Скоротилася в області й кількість загальноосвітніх навчальних закладів, втім, це пов’язано із створенням опорних шкіл.

Через обов’язковість ЗНО у коледжах і ПТУ, охочих навчатися у десятих класах загальноосвітніх шкіл області побільшало, – розповідає керівник управління освіти і науки ОДА Ольга Хома. А зменшення кількості першачків пояснюють демографічними тенденціями.

«Цьогоріч за парти вперше сіло 11 600 учнів, минулого року було 12 200. Але загалом у навчальних закладах Тернопільської області навчатиметься, порівняно з минулим роком, на 1900 учнів більше. Першачків пішло менше, але що стосується десятого класу, то учнів пішло більше. Школярі розуміють, що ЗНО потрібно складати, як у закладах професійної освіти, в коледжах, так і у школах. У порівняні з минулим роком шкіл запрацювало менше, минулого року працювало 723 загальноосвітні заклади, цьогоріч 717. Але що стосується зменшення кількості навчальних закладів, тільки два призупинило діяльність, інші стали філіями опорних навчальних закладів. На жаль, ідея створення опорних шкіл себе повністю не виправдала, оскільки опорні начальні заклади мали б надавати високоякісні освітні послуги. Але, на жаль, місцеві органи влади роблять опорний навчальний заклад, щоб залучити певне фінансування, не понижуючи при цьому у ступені малокомплектних шкіл».

Додамо, нині на Тернопільщині працює 33 опорних навчальних закладів. При цьому лише у трьох їхніх філіях відбулося пониження ступенів. Таким чином органи місцевого самоврядування намагаються отримати максимальне фінансування для освітніх закладів.

Софія Романська