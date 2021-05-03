У 2020 році в області народилося 7846 дітей.
З них в міській місцевості – 3670 та в сільській – 4176.
Про це повідомляє Головне управління статистики у Тернопільській області.
Кількість народжених у порівнянні з 2019 роком зменшилася на 50 дітей, а в розрахунку на 1000 осіб наявного населення залишилась на рівні 2019 року – 7,6 особи.
Серед новонароджених у 2020 році переважали хлопчики (51,7%).
З усіх народжених за 2020 рік в області 91,8% дітей народилися в батьків, які перебували в зареєстрованому шлюбі. Кожна 12 дитина народилася в батьків, шлюб яких не був зареєстрований або в одиноких матерів.
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