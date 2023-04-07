Цього року дешевша: почім у Тернополі продають лозу на Вербну неділю. ВІДЕО

Вербна неділя — шоста неділя Великого Посту, яка припадає 9 квітня у православних віруючих та 2 квітня у католиків.

Про те, як готуються тернополяни до Вербної неділі дізнались журналісти “Файного міста”.

Традиції

У Вербну неділю категорично не можна лихословити та сваритися з близькими. Головний ритуал, якого досі дотримуються у це свято, – «биття» вербою, промовляючи: «Не я б’ю, верба б’є, від нині за тиждень буде Великдень!».

Таким чином українці вітають один одного зі святом і нагадують, що наближається Світле Христове Воскресіння.

Ціни

Як з’ясували журналісти “Файного міста”, цього року лоза дешевша, ніж торік. Ціни на вербу сьогодні – від 15 до 60 грн. Вартість букетика залежить від розміру, кількості гілочок та оздоблення.

Більш детально про ціноутворення розповіли тернополяни у прямому ефірі.