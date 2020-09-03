Безпека дітей – пріоритетне завдання поліцейських ювенальної превенції. Аби над неповнолітніми не чинили насилля не лише в родинах, а й у школі, стежать правоохоронці.

З 27 серпня по 14 вересня 2020 року на території області ювенальні поліцейські проводять превентивні заходи під умовною назвою «Безпечний 2020/2021 навчальний рік». Основна мета – забезпечення соціально-правового захисту та безпеки дітей, сприяння створенню безпечного освітнього середовища, попередження дитячого дорожньо-транспортного травматизму.

– Ми намагаємося постійно здійснювати контроль за дотриманням безпечного перебування дітей у навчальних закладах області, – розповідає старший інспектор відділу ювенальної превенції ГУНП Микола Подлецький. – Співпрацюємо з освітянами та відповідними соціальними службами.

Особливу увагу ювенальні поліцейські приділяють недопущенню насильства та цькування в школах, коледжах, тощо. Відтепер, відповідно наказу МВС України від 25.06.2020 № 488, дітей, які вчинили булінг (цькування) учасника освітнього процесу поліцейські будуть ставити на профілактичний облік.

З початку року в області правоохоронці задокументували 18 таких адмінправопорушень (ст. 173-4 КУпАП). Найбільше – у Теребовлянському, Бучацькому та Підволочиському районах.