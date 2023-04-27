Фермерське господарство “ГАДЗ” запрошує усіх охочих на забіг “Квітучий сад”, який відбудеться 7 травня.

Під час спортивного дійства буде проводитися благодійний збір на потреби ЗСУ.

Нагадаємо, що реєстрація триває. Взяти участь можна, заповнивши форму: https://e.ticketme.org/events/Kvituchyy-sad-2023?fbclid=IwAR35-wnbXHW80_Orsodk3-RpqRQiASvr2jQhx-Hgx0ocq4XWfHALG6wQCwg.

Дійство відбудеться в яблуневому саду – с. Трибухівці, Тернопільська область. Участь безкоштовна!

Всі учасники отримають солодкі призи, незабутні враження та медалі від ФГ «ГАДЗ», наголошують у фермерському господарстві.

За більш детальною інформацією звертайтесь за номером: 0672683422.