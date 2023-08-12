Колективний національно-мистецький проект «Рушник волі» розпочали десятого серпня у Тернопільській обласній універсальній науковій бібліотеці.

Його мета — вишити оберіг українського народу, об’єднати родини захисників, небайдужих краян, українців, що втратили свої домівки у зв’язку з війною та мають статус тимчасово внутрішньо переміщених осіб.

– Проект «Рушник Волі» передбачає створення вишитого рушника довжиною три метри, – розповіли у бібліотеці. – Перші хрестики під керівництвом талановитої майстрині Вікторії Кривоніс на полотні вишили матері, діти, дружини, сестри та рідні загиблих захисників України, а саме: Тетяна Римар, яка заклала на рушникові перший хрестик, Олександра Орляк, Ольга Трух, Галина Мазник, Мар’яна Михайловська. Наймолодшою учасницею акції стала трирічна Женя Михайловська, батько і дядько якої загинули у російсько-українській війні, що триває з 2014 року. У перший день до вишивання також долучилися внутрішньо переміщені особи – Лариса Шурховецька, Тетяна Іванкова, а також отець Микола Квич та всі охочі.

Рушник вишиватимуть у трьох районах Тернопільської області та в обласному центрі за схемою окремих блоків візерунків, орнаментів, які поширені на Тернопільщині. Її розробила Вікторія Кривоніс, членкиня Національної спілки майстрів народного мистецтва України, співзасновниця та голова громадської організації «Школа борщівської народної сорочки». Під час вишивання рушник зберігатимуть в центральних районних бібліотеках Кременця, Чорткова та в головній книгозбірні області – Тернопільській ОУНБ. У бібліотечні заклади можуть приходити всі охочі та долучатися до проекту. У Тернополі зацікавлених запрошують вишивати рушник у відділ міського абонементу ТОУНБ з 10 до 15 серпня.

Процес вишивання триватиме до жовтня 2023 року. Першого жовтня у Тернопільській обласній універсальній науковій бібліотеці відбудеться презентація рушника у форматі духовно-мистецької імпрези.

Фото зі сторінки бібліотеки у фейсбуці