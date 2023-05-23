Тримає у страху все село: на неадеквата з Тернопільщини не можуть знайти управи. ВІДЕО

Його боїться вся громада. Чоловік, який тримає в страху все село, живе на Тернопільщині.

Він часто свариться з сусідами та кидає каміння у дітей, а торік покалічив швагра вилами. Місцеві не знають як убезпечити себе від агресивного односельця і хвилюються за власну безпеку. Із потерпілим родичем та самим дебоширом вирішили поспілкуватися журналісти телеканалу Т1.

Чоловіка, який славиться своїми непередбачуваними та агресивними нападами на людей, звати Віктор і він став справжньою проблемою для місцевих. Хоч до дебошира не раз викликали поліцію, та все ж покарання за свої вчинки він не несе. А односельці дивуються, чому він досі не пройшов обстеження в психіатричній лікарні. Можливо тоді Віктор би змінився, а в селі стало спокійніше жити.

У цьому селі навіть дорослі бояться виходити на вулицю, тим паче ті, хто живе поруч. Вони і дітей рідко випускають за ворота.

Ми відшукали людину, яка зараз судиться з Віктором. Це його швагро. Ігор Пукас мав конфлікт з братом дружини у вересні. Нападник проколов обличчя вилами, а машину потовк молотком. Того дня Ігор приїхав до села, аби забрати дружину, Віктор на нього напав.

Як наслідок — вибиті зуби, проколота щока і обличчя, все в крові. Та цьому агресія чоловіка не закінчилась. Віктор з молотком підійшов до машини Ігоря та почав її бити.

Це все на власні очі бачили сусіди, які збіглися на крики. Відтоді почали боятися Віктора ще більше. Того ж вечора до подвір’я дебошира приїхали швидка та поліція. Але він закрився в будинку і відмовлявся виходити.

“З тяжкою бідою його викурили з хати. Ми ті двері легенько виламали, поліція його забрала. Зранку я лежу в лікарні, мені дали наркоз, бо видаляли ті зуби пошкоджені, зашивали ясна. Дзвонять з села, що його поліція відпустила”, — каже постраждалий Ігор.

Ігор зізнається, йому самому не подобається факт судової тяганини з родичем. Але травми, яких завдав кривдник – викликають шок і не розуміння. Тим паче каже, не він єдиний страждав від рук Віктора. Щонайменше двічі односельчани викликали поліцію, боючись сусіда-агресора.

Чи так це з’ясовували журналісти. Вони зібрали відгуки про Віктора та намагалися почути його характеристику від старости села і які міри вона приймала, щоб убезпечити односельчан, а ще – розпитали в поліції наскільки важкі злочини вчиняв Віктор.