Справжній трилер розгорівся у Чорткові. Для порятунку кота, який тиждень не міг самостійно спуститися з височенного дерева у місцевому парку відпочинку, «на ноги» були підняті навіть мер Чорткова і обласне управління ДСНС!

В ході рятувальної операції встигли пересваритися між собою в соцмережах місцеві волонтери-зоозахисники. І лише у суботу зранку, 21 травня, історія завершилася щасливим хепі-ендом. Про це пише редактор видання Чортків.City Любомир Габруський.

Першою увагу до нещасної тваринки привернула увагу чортківська волонтерка Юлія Серафінчан (Yulia Serafinchan), під опікою якої, судячи з її сторінки у Facebook, перебуває більше двадцяти нічийних котиків. Проте тільки за кілька днів на її заклик відреагували.

Передусім за справу взялися працівники місцевого паркового господарства. Однак той лише ще більше злякався, зібравшись на недосяжну висоту.

З надією, що голодний кіт спуститься нижче, на дереві закріпили «пастку» з їжею, але він вперто не йшов на хитрий трюк. «Може – скажений?» – висловлювались тривожні припущення. Історія вийшла далеко за межі Чорткова. До нашої редакції навіть телефонували столичні журналісти.

Ближче до вечора п’ятниці під деревом стали збиратися небайдужі чортків’яни – знайшлося таких співчутливих близько двадцяти осіб, які чергували до першої години ночі. І лише зранку наступного дня львівські альпіністи, що відгукнулися на прохання волонтерів, за допомогою спеціального спорядження дісталися до нещасної тваринки, струсивши її з гілки. А місцеві фахівці з ДСНС та волонтери за допомогою натягнутого тента успішно її приземлили.

Кіт так дременув у напрямку Бердо (район Чорткова), навіть «не подякувавши», що й слід простиг. Тепер причетні до операції з порятунку хвилюються, аби йому не вздумалося знову зібратися на якесь височенне дерево. Адже послуги альпіністів коштують недешево.

У дописі використано скрін-фото з місцевих груп у соцмережах