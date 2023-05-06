Класичні велосипеди давно оснащуються електричним мотором, щоб заощаджувати сили і тим самим суттєво збільшити дальність поїздки. Деякі на далекі поїздки використовують триколісні велосипеди, що забезпечують не тільки комфортні умови, але також дозволяють взяти необхідну кількість багажу.

Такий вид транспорту є актуальним серед сільських та міських жителів. Особливо не потрібно докладати зусиль, щоб перекласти особисті речі, якісь заготівлі, товар та багато іншого. Тим більше що триколісний електровелосипед завжди дозволить активувати електромотор, щоб була можливість заощадити свої сили та енергію. На відміну від скутера або мопеда для керування таким велосипедом не потрібно отримувати посвідчення водія.

Відмінні характеристики

Дані велосипедів мають велику кількість різних параметрів і характеристик, які не завжди збігаються з класичними велосипедами:

потужність двигуна;

габаритні розміри;

ємність акумуляторної батареї;

обсяг та кількість кошиків;

діаметр коліс;

максимальне навантаження;

запас ходу.

Вага такого велосипеда буде набагато більшою, до того ж при збільшенні ємності батареї вага також збільшуватиметься. Необхідно заздалегідь підготувати місце для зберігання та комфортного обслуговування.

Технічні особливості

Велосипед у такому виконанні має лише одну передачу. Виробники комплектують техніку одним або двома двигунами, які мають прямий привід. Максимальна швидкість 30-35 км/год, чого цілком достатньо для комфортного та безпечного пересування.

Перед кермом встановлюється один кошик для речей і багажу, але також два кошики можуть встановлюватися ззаду. Будь-якої миті їх можна зняти, якщо місця і без них достатньо. За невеликої додаткової ваги електровелосипеди на трьох колесах можуть підніматися на невелику висоту.

Переваги велосипедів

Особливих зусиль під час кручення педалей від водія не потрібно. Використання електромотора значно полегшує подолання високих відстаней. Стійкість при їзді гарантується завдяки наявності трьох коліс. Відсутність викидів в атмосферу є плюсом для тих, хто піклується про екологію. Ознайомитись з такими велосипедами та зробити покупку можна у магазині «Stylus». На вибір є різні варіації моделей у різному виконанні, з різними відтінками та додатковим функціоналом. Техніка доставляється містами України тим чи іншим транспортним перевізником.